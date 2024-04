Ela descobriu que tinha três doenças autoimunes em apenas seis meses

Chegando na reumatologista, ainda em setembro de 2023, Isabella descreveu seu caso e mesmo sem os exames a médica já falou sua suspeita: espondiloartrite —um guarda-chuva para um conjunto de doenças reumáticas, entre elas, a artrite psoriásica.

A espondiloartrite é muito comum em pessoas com doença de Crohn, mas nunca me alertaram sobre a possibilidade do seu aparecimento. A doença já havia progredido tanto que eu não conseguia andar direito; a cada passo que dava, sentia uma enorme dor e precisei de ajuda até para deitar na mesa para realizar a tomografia. Isabella Piscetta O'Keefe Levermann

De acordo com a reumatologista Giovana Gabriela Koptian, na artrite psoriásica, até 90% dos pacientes apresentarão psoríase na pele. Já os pacientes com psoríase, de 20 a 30% vão evoluir com artrite. "Essa evolução costuma ocorrer nos primeiros dez anos de doença", diz a médica. Além disso,o estresse pode piorar a condição. Fazer exercícios físicos, manter o peso ideal e evitar cigarro e álcool também são essenciais para um bom controle.

"Os pacientes apresentam dor e inchaço nas articulações. Essa dor costuma ser pior no período da manhã, quando a pessoa acorda", diz a especialista.

"Após o diagnóstico, fui ao dermatologista achando que estava somente com uma irritação de pele. Foi um grande choque quando, após me examinar, o médico me deu o diagnóstico de psoríase invertida, outra doença autoimune, provavelmente desencadeada após minha reação de pele com o adalimumabe, usado no tratamento de espondiloartrite. Ou seja, recebi três diagnósticos de doenças autoimunes em apenas seis meses", conta Isabella.

A causa exata da psoríase ainda é desconhecida, segundo a dermatologista Giovanna Mori, mas acredita-se que seja uma combinação de fatores genéticos e ambientais. Alguns gatilhos comuns para o surgimento ou piora das lesões incluem estresse, infecções, mudanças climáticas, consumo de álcool e tabagismo.