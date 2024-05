Carne moída crua com iogurte: receita de tiktoker tem benefícios? E riscos?

O steak tartare apresenta os mesmos riscos relacionados ao consumo de todas as carnes cruas. Com isso, o consumo deve ser feito com cautela, considerando os riscos à saúde. É importante escolher uma carne fresca e de qualidade, dar atenção à manipulação segura e seguir as práticas de segurança alimentar recomendadas. Andrea Ferrara, nutricionista clínica e funcional da Clínica Bottura

Por isso, o mais indicado é consumir produtos como esse, incluindo também preparos como o tradicional kibe cru, em estabelecimentos extremamente confiáveis, que primam pela qualidade em todo o processo, desde a escolha da carne, a manipulação, até chegar à mesa.

Fontes: Andrea Ferrara, nutricionista clínica e funcional da Clínica Bottura, graduada em nutrição pela São Camilo, pós-graduada em nutrição clínica em gastroenterologia, em nutrição clínica funcional, em fisiologia do exercício e em nutrição hospitalar em pediatria pelo Hospital das Clínicas da FMUSP (Faculdade de Medicina da USP); Mariana Moretti, nutricionista funcional integrativa e fitoterapia funcional da clínica Mantelli, graduada pela PUC de Campinas, pós-graduada em nutrição clínica pela Unifesp e especialista em fitoterapia funcional pela Universidade Cruzeiro do Sul.