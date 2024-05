Correr em jejum é ruim para a saúde ou está liberado? Quem pode fazer?

Menor risco de ter desconfortos gastrointestinais durante a atividade física, como gases, dor de barriga, estufamento abdominal;

Facilidade logística --você acorda e vai correr, sem ter de se preocupar em comer algo às 6h, 5h da manhã, quando muitos ainda não sentem fome;

Melhor desempenho em provas de longa distância, pois o corpo passa a aproveitar melhor a gordura corporal como combustível e há uma economia da energia vinda dos carboidratos.

COMO ADAPTAR O CORPO

Quando comemos antes do treino, elevamos a glicemia (nível de açúcar no sangue) e a insulina sinaliza para o organismo que devemos usar os "carboidratos" (que estão na forma de glicose e glicogênio) como principal combustível para o exercício. Mas o estoque de carboidrato no corpo é limitado e, se não for reposto, o desempenho esportivo é afetado.

Em jejum, como o nível de açúcar no sangue está baixo, a gordura corporal é usada como combustível do treino. Mas o organismo de quem não está adaptado ao jejum "desaprendeu" a utilizar a gordura de forma eficiente, daí a necessidade de uma adaptação.

Para acostumar o organismo, você pode ir reduzindo aos poucos a quantidade de comida que consome antes do treino, até sentir que não precisa comer mais nada.

Nas primeiras corridas em jejum, reduza a intensidade e a duração da atividade física até sentir que está adaptado e pronto para treinos mais fortes.