Bolinhas na cabeça do pênis são normais? Elas podem ser glândulas de Tyson

Como diferenciar de doenças

Para que nem homens, nem mulheres fiquem preocupados e tenham certeza de que ele não está com uma doença, ou algum outro problema, é preciso que o homem procure um médico urologista para ser examinado.

Porém, as glândulas de Tyson podem ser confundidas com verrugas causadas por HPV (vírus que atinge a pele e as mucosas) ou por condiloma, uma infecção causada também pelo HPV, mas se diferenciam facilmente dessas doenças por estarem restritas à borda da glande.

Já as verrugas genitais causadas pelo HPV podem acometer qualquer parte do pênis, saco escrotal, região pubiana e perianal. Como já mencionado, as glândulas de Tyson também não coçam, não irritam e não doem.

Remoção pode melhorar autoestima

Embora não representem nenhum risco à saúde do homem e da pessoa com quem ele mantém relações sexuais, as glândulas de Tyson podem ser removidas por questões estéticas, uma vez que sua aparência pode gerar desconfortos.