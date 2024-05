Por que médicos decidem induzir o coma, como ocorreu com Silvio Luiz?

Entre as suas possíveis causas, destacam-se: AVC (Acidente Vascular Cerebral), traumas decorrentes de acidentes, problemas metabólicos como a hipoglicemia ou a hiperglicemia, parada cardiorrespiratória, convulsão, intoxicações e overdose de medicamentos, entre outras.

Embora possa se manifestar em pessoas de todas as idades, entre os grupos de risco para o coma se destacam os idosos, porque são mais propensos a doenças cerebrovasculares, reações tóxicas a fármacos, infecções, etc.

Considerado uma emergência médica, o coma exige a atuação de vários especialistas, como o generalista (clínico geral), neurologista, intensivista e até neurocirurgião. A depender da sua origem, espera-se uma boa evolução em poucos dias. Já os casos mais graves requerem cuidados em UTI (unidade de terapia intensiva).

Como é feito o tratamento? O objetivo terapêutico é trazer o paciente para o estado de normalidade o mais rápido possível. Como nem sempre se sabe qual é a causa do coma, a primeira estratégia terapêutica é promover o perfeito funcionamento dos sistemas do organismo para garantir condições como oxigenação, manutenção da circulação, controle da glicose, ajuste de temperatura, etc.

A recuperação desses pacientes é variável e dependerá da gravidade do quadro e das suas causas, além da idade e do tempo da duração do coma.

*Com reportagem publicada em 29/06/2021