'Consultório virou minha casa': médico fica ilhado para atender pacientes

São pessoas que dependem do procedimento pelo menos três vezes por semana para sobreviver. Cada sessão dura, em média, quatro horas. "São pessoas debilitadas, fragilizadas, com muitas limitações físicas e financeiras, que no meio desse caos terminam sofrendo ainda mais", comenta Lascano.

Dos pacientes que já eram atendidos antes da tragédia, 20 perderam tudo e estão em abrigos temporários. Raquel Lemos Rodrigues, 29, é uma delas. Na madrugada de sábado (4), ela acordou assustada com uma movimentação na rua de casa, no bairro Progresso, em Eldorado do Sul.

Raquel conseguiu sair de casa antes da enchente e pôde seguir com hemodiálise Imagem: Arquivo pessoal

"Começou a gritaria para a gente sair de casa, porque a água estava chegando. Tinha gente em frente das casas, chorando, desesperadas", conta.

Ela tinha uma sessão de hemodiálise naquele dia e pediu carona ao vizinho, para levá-la com os filhos até Guaíba, onde faz tratamento. "Saímos 4h e chegamos na clínica 17h30", diz. "Se eu não saísse naquele horário, não sei se iria conseguir chegar, porque depois trancaram tudo, todas as vias."