Com rins falhando, ele começou a correr para suar e poder beber mais água

Muitos pacientes chegam com falência da função do rim muito avançada, com muitas fibroses e, por vezes, não conseguimos fazer diagnóstico. O André chegou para a gente sem função renal e com certa disfunção do fígado, que depois ficou bom. A gente excluiu as principais doenças e, provavelmente, ele teve uma doença autoimune que acomete rim e fígado. Bruno Piubelli Biluca, nefrologista

Transplante de rim

Ao buscar outros médicos, encontrei o doutor Medina [José Osmar Medina, nefrologista e superintendente do Hospital do Rim], consegui ficar com ele por oito meses no tratamento conservador, fazendo controle alimentar para não forçar a função dos rins.

Quando o conservador não deu mais, a gente tinha de escolher entre hemodiálise ou transplante de doador vivo. Na época, me falaram que eu teria melhores chances e melhor qualidade de vida com o transplante.

Das pessoas que fizeram exame de compatibilidade, decidiu-se pelo meu tio materno para doar. Em 2014, eu transplantei no Hospital do Rim e fiquei quatro anos e meio transplantado.

Órgão rejeitado

Tive complicações desde o primeiro ano, uma rejeição que não descobrimos a causa e foi progredindo. A medicação também afetou um pouco meu fígado, que estava quase perdendo também, então optamos por tirar o remédio.