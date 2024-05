Remédio chegou de barco: força-tarefa atende pacientes crônicos no RS

O estado de calamidade no Rio Grande do Sul tem afetado pessoas com doenças crônicas que não poderiam estar em abrigos ou estão com dificuldades para acessar o tratamento. A solução vem de uma força-tarefa que mobiliza voluntários e profissionais de saúde.

Lisane Weizenmann, 47, tem síndrome mielodisplásica, doença que afeta as células do sangue. Ela mora no interior de Arroio do Meio e faz tratamento com um remédio que vem de um hospital da cidade vizinha, Lajeado. Mas as duas pontes que interligam os municípios caíram com a força das águas do Rio Forqueta.

"Para que meu medicamento chegasse, foi preciso ajuda do posto de saúde da minha cidade. Um dos funcionários se deslocou até Lajeado fazendo a travessia de barco", contou ao UOL.