Mariana Ferrão: O que não falar para alguém que tem compulsão alimentar

A compulsão alimentar é um distúrbio que causa a necessidade de comer grandes quantidades de alimentos de forma impulsiva e rapidamente, em intervalos curtos. Depois, a pessoa se sente culpada e triste por ter comido, como desabafou recentemente a modelo Yasmin Brunet, 35, participante da atual edição do BBB.

O comentário que a sister ouviu do cantor Rodriguinho, 45, porém, é um exemplo de "comportamento absolutamente equivocado" diante dessa situação, afirma Mariana Ferrão no episódio desta segunda-feira (29/01) do quadro 'Mari vs Mari'. A jornalista especializada em saúde deu dicas sobre o que falar e o que não dizer para alguém que sofre com o problema.

Rodriguinho condenou em rede nacional o comportamento compulsivo de Yasmin nas refeições e os efeitos que teriam no corpo dela. Ele disse que, se a modelo continuasse comendo, "sairia rolando" do programa. "Essas vozes todas que a gente escuta por aí, dizendo bobagem, é bom a gente saber o que dizer e o que não dizer", analisa Ferrão.