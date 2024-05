Idosa de 72 anos fatura R$ 255 mil por mês em plataforma adulta

Para chamar atenção, Michelle fez um post no X, antigo Twitter. "À época, eu tinha 239 seguidores. Mas, na manhã seguinte, acordei e minha conta no Twitter tinha explodido, com mais de 2 mil seguidores. Eu pensei 'Como diabos isso aconteceu?'", contou ela ao Daily Star.

Postagem viralizou após comentário negativo de um rapper. "Por causa desse comentário, ele se tornou viral e, da última vez que verifiquei, mais de cinco milhões de pessoas o haviam visto", disse ela.

Assim, ela viu tudo mudar e começou a ter assinantes em seu perfil no site adulto. "Acabei com 3.115 assinantes na minha página no OnlyFans. Ganhei em um mês US$ 31 mil [pouco mais de R$ 160 mil]", contou.

Com o tempo, ela foi conquistando e faturando ainda mais. No ano passado, chegou a 5 mil assinantes e, em abril deste ano, arrecadou R$ 255 mil. "Os haters criticam a minha aparência, mas faturo uma fortuna", finalizou.