Número de crianças sem vacina contra pólio cai, mas 152 mil estão sem dose

O número de crianças menores de um ano que ficaram sem a vacina da pólio em 2023 no Brasil é menor do que o registrado em 2022.

Segundo levantamento do Unicef com dados do Ministério da Saúde, 152,5 mil crianças não receberam a primeira dose do imunizante no ano passado, ante 243 mil no ano anterior.

Com isso, a entidade avalia que o país retomou os avanços na imunização infantil após anos de queda nas coberturas vacinais, mas é preciso um esforço ativo para encontrar e vacinar aquelas sem a dose.