Ferramenta ajuda a rastrear origem dos ingredientes da comida

A pesquisa sobre o comércio global de alimentos - especialmente o comércio de cereais - tem uma longa história. Mais recentemente, os pesquisadores começaram a considerar os nutrientes - energia, proteína, vitaminas, minerais - que circulam pelo mundo dentro dos alimentos comercializados.

À medida que aprendemos mais sobre o comércio global de nutrientes, podemos montar um quadro melhor de como esses principais ingredientes dietéticos são distribuídos, e como eles afetam a saúde da população global.

Mapeando o comércio global de nutrientes

A Iniciativa de Nutrição Sustentável realiza pesquisas de modelagem sobre os vínculos entre a produção global de alimentos e a nutrição da população mundial.

Trabalhando com pesquisadores da Universidade de São Paulo (USP) e da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), no Brasil, publicamos agora uma análise mais ampla do comércio global de nutrientes ao longo do tempo e seu impacto na saúde.

Esta análise mostra a variação no comércio de nutrientes entre países com níveis de renda diferentes, e algumas ligações positivas entre o comércio de nutrientes e a saúde.