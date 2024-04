Quantos graus é febre? Calor corporal depende de idade e há 3 níveis

Nessa consulta, o médico vai ouvir sua queixa, levantar seu histórico de saúde e fará o exame físico. Caso não consiga identificar a origem do problema, ele poderá solicitar exames complementares. Para aliviar seu mal-estar, ele indicará o uso de antitérmico.

Fontes: Erick Barreto Pordeus, médico clínico geral, professor substituto da UFPE (Universidade Federal de Pernambuco), preceptor da enfermaria de Clínica Médica do Hospital das Clínicas da mesma instituição; Homero Luis de Aquino Palma, médico da família e professor da Escola de Medicina da PUC-PR (Pontifícia Universidade Católica do Paraná); Ivan Savioli Ferraz, médico pediatra e docente do Departamento de Puericultura e Pediatria da FMRP-USP (Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo); Paulo Camiz, médico clínico geral e geriatra do HC-FMUSP (Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo). Revisão técnica: Erick Barreto Pordeus.

Referências: Murahovschi J. A criança com febre no consultório. Jornal de Pediatria. Vol.79, Supl.1, 2003. Acessado em 11/10/2021. Disponível em https://doi.org/10.1590/S0021-75572003000700007; Teran CG, Torrez-Llanos J, Teran-Miranda TE, Balderrama C, Shah NS, Villarroel P. Clinical accuracy of a non-contact infrared skin thermometer in paediatric practice. Child Care Health Dev. 2012 Jul;38(4):471-6. doi: 10.1111/j.1365-2214.2011.01264.x. Epub 2011 Jun 8. PMID: 21651612; Pecoraro V, Petri D, Costantino G, Squizzato A, Moja L, Virgili G, Lucenteforte E. The diagnostic accuracy of digital, infrared and mercury-in-glass thermometers in measuring body temperature: a systematic review and network meta-analysis. Intern Emerg Med. 2021 Jun;16(4):1071-1083. doi: 10.1007/s11739-020-02556-0. Epub 2020 Nov 25. PMID: 33237494; PMCID: PMC7686821.

*Com matéria publicada em 09/11/2022