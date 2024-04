Doenças de outono: veja quais são as mais comuns, sintomas e o que fazer

Época exige atenção redobrada com alguns grupos

As crianças estão mais suscetíveis a gravidade. "São pacientes que podem evoluir para quadros graves mais rápido devido à rápida desidratação. Por isso, a prevenção com a vacinação é a melhor medida para diminuir o risco de evolução para casos graves", diz o infectologista do Hospital Japonês Santa Cruz.

A bronquiolite, causada pelo VSR (vírus sincicial respiratório), é comum em bebês e crianças menores de dois anos, com chiado no peito, febre e cansaço, conforme explica Emanuell Felipe Silva Lima, pneumologista do HDT-UFT (Hospital de Doenças Tropicais da Universidade Federal do Tocantins) em Araguaína, ligado à rede Ebserh (Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares).

As crianças com doença respiratória crônica, asmática ou que tenha problema autoimune necessitam de mais cuidados. "Nesse grupo estão também pessoas com comorbidades, imunossuprimidas, com câncer e tuberculose. As infecções virais e bacterianas podem piorar uma doença crônica, como as pulmonares, renais e cardíacas", alerta Vinícius José Anacleto Agostinho, pneumologista da Santa Casa de São José dos Campos (SP).

Já os idosos são mais suscetíveis às infecções respiratórias, pois têm menor capacidade de regular a temperatura corporal e um sistema imunológico mais vulnerável. Portanto, medidas preventivas devem ser tomadas para garantir o bem-estar e a saúde, como vacinação, hidratação e boa alimentação.