Mulher sente mais frio? Entenda por que cada pessoa é afetada de um jeito

Todos os nossos pelos têm um pequeno músculo no ponto em que saem da pele. No frio, esse músculo se contrai e faz com que o pelo se arrepie. O organismo faz isso para criar uma camada de ar entre os pelos, que não deixa o calor escapar. E, onde não há pelos, a pele fica arrepiada.

Mais um mecanismo de defesa é ativado no frio: os músculos tremem e os dentes batem. É como se o corpo percebesse a falta de calor e começasse a tremer para se movimentar e gerar uma temperatura maior.

A mandíbula é fixada de maneira relativamente solta a dois eixos e dispõe de uma musculatura muito forte para a mastigação. No frio, esses músculos começam a tremer e, como a mandíbula é bastante móvel, ela bate rapidamente.

Mulheres sentem mais frio

Quando a gente treme, os músculos se movimentam. Isso faz com que o sangue circule com maior velocidade e nos aqueça. Para as mulheres, a temperatura corpórea é particularmente importante.

No frio, o corpo feminino precisa manter os órgãos internos aquecidos para ser capaz de proteger um feto das baixas temperaturas. A massa muscular também é determinante. Nas mulheres, em média ela compõe 25% do corpo e, nos homens, 45%. E quanto mais músculos, menos frio se sente.