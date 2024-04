Altos níveis de açúcar no sangue também podem afetar o seu cérebro

Pessoas com alto nível de açúcar (glicose) no sangue tendem a ter um declínio da função cognitiva em longo prazo.

Essa relação já foi apontada em um estudo de 1018. A pesquisa do Imperial College London obteve dados do Estudo Longitudinal Inglês do Envelhecimento (ELSA), uma avaliação contínua da saúde de uma amostra da população inglesa de 50 anos ou mais.

Para o estudo, publicado no periódico Diabetologia, a equipe rastreou 5.189 participantes, avaliando seu nível de função cognitiva entre 2004 e 2015. Os cientistas também monitoraram os níveis de HbA1c, conhecido como hemoglobina glicada, uma medida do controle de açúcar no sangue.