Pênis embutido: garoto de 9 anos enfrenta problema após operar fimose

A advogada campineira Carina*, 49, levou seu filho João*, hoje com 9 anos, para realizar a cirurgia de postectomia, conhecida como fimose, quando ele tinha três anos de idade. O pós-operatório correu bem, mas com o tempo, a mãe passou a perceber algo estranho no órgão genital do filho.

Na época, a ponta do pênis estava sendo espremida pela pele, como se fosse um triângulo. Só muitos anos depois, em comparação com meus sobrinhos, que percebi que o pênis do meu filho estava com aspecto de retraído. Retornei na médica que fez a cirurgia da fimose e ela me falou que eu estava equivocada, que era a fisiologia dele, mas não aceitei essa explicação. Carina

Carina procurou outro médico, que constatou o problema: embutimento de pênis. "A anatomia do pênis não é igual para todos os meninos. Há situações em que o pênis fica mais para dentro do corpo e apenas a pele (o prepúcio) fica visível. Nesse caso, o volume visível do pênis se deve majoritariamente ao excesso de pele, ou seja, à fimose propriamente dita", explica Ubirajara Barroso Jr., urologista que assumiu o caso de João e indicou uma cirurgia de desembutimento de pênis.