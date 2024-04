Demora no diagnóstico: 'Aos 21, já usava muletas e tinha dor o dia todo'

A minha mobilidade foi ficando cada vez mais comprometida. Passei a buscar médicos e todos me diziam que era sequela da covid-19. Carmen Santana Espindola, bancária

Após passar por dezenas de consultas com reumatologistas e ortopedistas, o único diagnóstico que ela tinha é de que estava com desgaste no quadril, mas ninguém apontava uma causa, segundo ela.

Doença faz com que Carmen tenha dificuldades para andar Imagem: Arquivo Pessoal

"Em 2022, tinha 21 anos, já usava muletas e tinha dor o dia todo. Não conseguia trabalhar e ter uma vida normal", recorda.

Na busca por mais qualidade de vida, Carmen foi submetida a uma cirurgia para a colocação de uma prótese no quadril. Após o procedimento, ela passou a se locomover com menos dificuldade.

No entanto, a rigidez no corpo não desapareceu e ela continuou a buscar por respostas passando por mais consultas com diversos profissionais.