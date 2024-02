Fernanda Gentil está com paralisia de Bell; entenda o problema

Suporte emocional: A paralisia de Bell pode ser emocionalmente desafiadora devido às mudanças temporárias na aparência facial. O apoio de amigos, familiares e, em alguns casos, aconselhamento psicológico, podem ser úteis para lidar com o impacto emocional da condição.

Complicações possíveis: Embora a maioria das pessoas se recupere completamente da paralisia de Bell, algumas podem experimentar complicações, como:

Síndrome de Frey: Isso ocorre quando os nervos se regeneram de maneira anormal, causando sudorese excessiva e rubor no rosto durante a alimentação.

Espasmo hemifacial: Algumas pessoas podem desenvolver espasmos involuntários em um lado do rosto após a recuperação.

Grupos de risco: A paralisia de Bell pode afetar pessoas de todas as idades, mas é mais comum em adultos jovens e, em especial, durante a gravidez.

Prevenção: Não existe uma maneira conhecida de prevenir a paralisia de Bell, uma vez que sua causa exata ainda não é completamente compreendida. No entanto, manter um sistema imunológico saudável e evitar o contato próximo com pessoas com infecções respiratórias virais pode ajudar a reduzir o risco.

Fonte: Haroldo Chagas, chefe do Serviço de Neurocirurgia do Hospital Federal da Lagoa, no Rio de Janeiro.