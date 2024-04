Manchas de sol servem de alerta; conheça 5 tipos e como tratar

Quanto aos tratamentos, Jéssica Guido, professora de dermatologia da UFPE (Universidade Federal de Pernambuco) esclarece alguns:

Sardas: são tratadas com luz intensa pulsada, tipo laser, mas podem voltar. O uso de ácidos retinóicos (derivados da vitamina A) também pode clareá-las e proporcionar melhoras.

Melasma: tratado com ativos clareadores, além de peelings, cremes à base de ácidos mais fortes aplicados em consultório, ou laser terapia.

Leucodermia: o tratamento é feito com infusão de medicamentos via micro agulhamento, para dissolver a fibrose e melhorar a pele local com a ativação dos melanócitos (células que produzem melanina), fazendo a mancha voltar à cor natural.

Em resumo, com o tratamento correto, indicado por profissionais e personalizado, manchas solares leves clareiam ou desaparecem. Para elas, ainda podem ser tentados cremes contendo ingredientes como hidroquinona e ácido kójico.

Por outro lado, há manchas solares irreversíveis, como os lentigos, que por serem escuros tendem a ser mais persistentes e difíceis de remover por completo. Para casos assim, são tentados tratamentos mais invasivos, como peelings químicos, laser ou terapia com luz intensa pulsada.