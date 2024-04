'Meu filho não pode ir à escola por causa de uma deficiência imunológica'

Como o sistema imunológico do Vicente não funcionava direito, o médico nos pediu para ficarmos isolados e evitando multidões. Mas em maio de 2023 ele foi liberado para ir para a escola pela primeira vez. Ele conseguiu permanecer no ensino até dezembro.

No final do ano ele parou o tratamento por um período, para vermos se o corpo dele reagiria sozinho. Logo, não podia mais ter contato com as pessoas. Os médicos acreditam que a imunodeficiência do meu filho é transitória e que, em algum momento, o corpo dele vai entender como produzir os anticorpos. Por isso, ele para a medicação por cerca de quatro a cinco meses.

Vicente já teve muitas infecções recorrentes, gripes e otites. Vivemos a maior parte da nossa vida em isolamento. Sempre cuidei muito para que ele não ficasse doente. Meu filho não pode sair na rua e ter contato com outras pessoas, participar de aglomerações, ir ao shopping ou locais cheios.

Estamos neste período de pausa do medicamento, no aguardo da reação do sistema imunológico. Teremos uma consulta este mês para ver se houve evolução. Se as imunoglobulinas seguirem baixas, voltamos para o tratamento intravenoso mensal. Se melhorar, precisamos aguardar mais um período para que ele possa tomar as vacinas de vírus vivo —ele só tomou as de vírus inativados por enquanto.

Vida dedicada ao filho