Mariana Ferrão: Aceitar convites para sair ou ficar em casa? Eis a questão

Mariana Ferrão tomou banho e passou maquiagem, mas não planejava sair de casa. Na verdade, foi para a cozinha comer uma ameixa. "No fundo, acho que queria ter companhia para o lanche, sabe?", diz ela no episódio desta quarta-feira (10/4) do quadro 'Mari vs Mari', nas redes sociais de Viva Bem.

O sentimento de querer companhia, porém, duelava com outro tão forte quanto: a preguiça de sair de casa. "Sair de casa, encontrar alguém, falar, conversar, ouvir...Fora o deslocamento, né? Cansaço, já estou tão exausta...". Quem nunca?

"Mas o que eu faço, então, com essa solidão que eu tô sentindo aqui enquanto eu como essa minha ameixa, praticamente sozinha, só tem você aí do outro lado...", diz Ferrão.