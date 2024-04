Cigarro, gravidez, medicamentos e mais: 8 coisas que podem te causar azia

"O retorno frequente do conteúdo ácido do estômago para o esôfago pode levar a complicações graves, como esofagite, estenose esofágica (estreitamento do esôfago) e até mesmo o desenvolvimento de um esôfago de Barrett, uma condição precursora do câncer esofágico", alerta Eduardo Carvalho, especialista e titular em Endoscopia Digestiva pela Sobed (Sociedade Brasileira de Endoscopia), pós-graduado em gastroenterologia e membro efetivo da FBG (Federação Brasileira de Gastroenterologia).

Além dos sintomas acima, o refluxo pode levar também a outras consequências:

Úlceras esofágicas: O ácido estomacal pode refluir de forma intensa e causar úlceras no esôfago, aumentando o risco de complicações, incluindo o sangramento.

Dentes danificados: A exposição repetida ao ácido pode levar a problemas dentários, como erosão do esmalte.

Regurgitação noturna: O refluxo durante o sono pode causar aspiração de ácido para os pulmões, aumentando os riscos respiratórios.

Disfunção da laringe: O refluxo pode afetar a laringe, resultando em rouquidão, tosse crônica, pigarro e sensação de "bolo na garganta".

"Contudo, é importante salientar que existe o refluxo fisiológico, ou seja, toda pessoa apresenta retorno de conteúdo gástrico para o esôfago em alguns momentos do dia, sem que apresente sintoma algum por conta disso. Porém, quando esse fenômeno leva a sintomas, como azia, queimação, dificuldade para engolir, em uma intensidade e frequência que prejudique a qualidade de vida do paciente, esse é chamado de doença do refluxo gastroesofágico", salienta Jorge Sousa, gastroenterologista pela USP e doutorado em Ciências da Saúde pela Faculdade Israelita de Ciências da Saúde Albert Einstein.

Compreender o porquê dessa queimação é o primeiro passo para controlar e prevenir o sintoma. VivaBem reuniu 8 motivos que podem levar ao refluxo e, como consequência, provocar azia.

Certos tipos de alimentos

Alimentos gordurosos podem retardar o esvaziamento do estômago, contribuindo para o refluxo ácido. Já a cafeína, presente no café e em alguns chás, pode aumentar a produção de ácido estomacal. O chocolate, que também tem cafeína, contém teobromina, que pode relaxar a válvula entre o esôfago e o estômago, facilitando o refluxo. As bebidas alcoólicas trazem a mesma consequência.