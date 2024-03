Sente dor no estômago e azia com frequência? Entenda o que pode ser

"Vivo sentindo dor no estômago, acompanhada de azia. Já mudei a alimentação e não melhora. O que pode ser?"

Geralmente, problemas no estômago têm relação com a alimentação ou são sintomas de gastrite. No primeiro, o erro mais comum é não ter uma rotina com as refeições, além de fazer longos intervalos de jejum entre elas e comer rápido demais.

O ideal, neste caso, seria: