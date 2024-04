Ator quase desmaia ao ver sangue no testículo; por que isso acontece?

Daniel Rocha não é o único com aflição ao ver sangue. É a chamada hematofobia que, como o nome deixa claro, significa medo de sangue.

O que causa? Não há exatamente um consenso médico que explica por que as pessoas se sentem mal ao ver sangue. Ainda assim, há especialistas que afirmam que esse medo de sangue e possíveis consequências, como o desmaio, acabam sendo um mecanismo de defesa do corpo.

Já que, inconscientemente, associamos a perda de sangue a algo grave, a tendência é que isso provoque uma sensação de pânico e acelere nossos batimentos cardíacos Dependendo dessa aceleração, o corpo pode reagir com um desmaio como forma de se restabelecer.

Outra função do desmaio seria forçar o corpo a ficar na horizontal e, com isso, garantir a irrigação de sangue no cérebro.

Questão psicológica

Por se tratar de uma questão psicológica, no entanto, as razões para o medo de sangue podem ser as mais variadas. De qualquer forma, quem sente que esse medo é algo constante a ponto de atrapalhar o dia a dia deve procurar tratamento psicoterapêutico.