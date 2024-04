Frango assado? Veja se exercício feito por Buda no BBB 24 está errado

Improvisar leg press não é errado

Para o médico e criador de conteúdo digital Paulo Muzy, Buda tentou improvisar, o que não é necessariamente errado.

"A primeira coisa que analisamos é o contexto: o Buda está tentando improvisar um leg press numa maquina de smith press. É um procedimento corriqueiro para muitos profissionais de educação física que trabalham em condomínios, por exemplo, que não têm uma máquina de leg press", analisa Muzy.

O médico ainda aponta que a maior amplitude do brother se deve a um teste. "Ele está sem peso na barra, claramente testando a viabilidade de fazer o exercício como ele imaginou, da forma que milhares de profissionais de educação física fazem com seus alunos —antes de colocar carga num movimento readequado, primeiro se avalia a condição biomecânica", diz.

O Buda ficou parecendo frango assado no final de ano #BBB24 pic.twitter.com/wLdv6UNuyY ? Kauã (@Br69Cebolinha) April 2, 2024

Já Daniel Edde, ortopedista e médico do esporte, acredita que houve um excesso na flexão do quadril e do joelho, o que pode levar à lesão, de acordo com o médico.