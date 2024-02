Exercício na máquina ou com peso livre: qual é o melhor para o seu treino?

De acordo Taise Spolti, ambas modalidades surtem efeito de ganho de força e hipertrofia, pois são atividades que exigem resistência musculoesquelética e a cargas.

"Abrir seus treinos com os pesos livres é uma ótima estratégia para a progressão durante a sessão", comenta Cau Saad. "É mais comum o uso de máquinas ao longo do treino, após o corpo já estar bem aquecido e preparado, pois são com elas que iremos conseguir utilizar de forma mais segura estímulos com mais carga."

Um exemplo de como misturar as duas práticas é, ao buscar hipertrofia do quadríceps (coxa), você começar o treino com um agachamento com pesos livres e depois partir para a máquina, como a cadeira extensora.