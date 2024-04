Pais devem comer bem para incentivar crianças a terem prato saudável

A maioria dos pais, educadores e formuladores de políticas públicas concorda que as crianças devem consumir mais alimentos saudáveis. Nosso estudo revisado por pares, no entanto, sugere que as estratégias que os adultos costumam usar para conseguir isso às vezes podem sair pela culatra. Mas, felizmente, há uma solução fácil.

Nós, junto com os colegas acadêmicos de marketing Lingrui Zhou e Gavan Fitzsimons, realizamos cinco experimentos com mais de 3.800 pais, além de 10 entrevistas aprofundadas. Descobrimos que os pais tendem a escolher alimentos não saudáveis para si mesmos depois de escolher uma refeição saudável para seus filhos pequenos.

Isso acontece porque os pais não têm certeza de que seus filhos comerão seus pratos saudáveis. Por isso, eles usam sua própria refeição como apoio e alternativa para compartilhar, a fim de garantir que seus filhos comam pelo menos alguma coisa nas refeições.