Suas escolhas alimentares deixam você saciado? Faça o quiz e descubra

Apesar de conter uma boa quantidade de fibras, a barrinha de cereal com frutas oferece menor tempo de saciedade em comparação ao iogurte. Já a demais opções têm um alto índice glicêmico, com digestão e absorção rápidas.

Canja é boa opção para o jantar

Embora a canja de galinha pareça ser leve, ela oferece boa quantidade de nutrientes que vão ajudar na saciedade. Além do frango (melhor ainda se for carne de peito de frango), o prato oferece fibras com a combinação de legumes como cenoura e cebola, e o arroz, além da batata, que também pode ser adicionada. Além disso, a canja de galinha contém alguns aminoácidos específicos, como a glicina, que podem estimular a produção de hormônios que promovem a saciedade.

Embora contenha fibras oferecidas pelos legumes, o filé de frango com purê de batatas também pode dar saciedade, desde que consumido com moderação, já que, em excesso, pode aumentar demais o consumo calórico. As outras opções não são recomendadas por terem alta carga de gordura oxidada acumulada no processo de fritura.

Local da refeição importa

Comer à mesa com a família aumenta a consciência do que está sendo ingerido e ajuda a perceber melhor os sinais de saciedade que o corpo dá, melhorando a relação com a comida. Outro ponto importante é que você também melhora a qualidade da mastigação, o que ajuda no processo de digestão.