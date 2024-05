Febre amarela: tire 11 dúvidas sobre a vacina que protege contra a doença

Como essas lugares mudam, o Ministério da Saúde constantemente atualiza a informação, acesse o site do governo que contém informações para a saúde do viajante.

3) Há casos em que a pessoa só pode ser vacinada com indicação médica?

Pessoas com doença febril aguda, doadores de sangue ou órgãos e quem vive com HIV com CD4 maior que 200 precisam de avaliação médica antes de serem imunizadas.

Existe um risco maior de eventos adversos em pessoas com mais de 60 anos. Nesses casos, os prós e contras de receber a vacina devem ser avaliados pelo médico. Gestantes em áreas de risco só devem ser vacinadas após determinação do profissional da saúde.

4) E quem não pode tomar?