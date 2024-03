Veja sete dicas para um consumo saudável de chocolate nesta Páscoa

2 - Escolha produtos com alto teor de cacau

A recomendação é optar sempre pelo chocolate amargo, com no mínimo 70% de cacau, devido ao maior teor de flavonoides (substâncias com ação antioxidante e anti-inflamatória). "Os estudos sugerem que esses compostos podem melhorar a saúde cardiovascular e os níveis de colesterol", diz Toledo.

Quanto maior o teor, menor a quantidade de açúcar. As versões ao leite têm menos cacau e o branco não traz os benefícios do cacau presentes nos demais.

3 - Prefira o amargo para mais saciedade

Esse tipo promove maior saciedade do que a versão ao leite e pode ajudar a diminuir a compulsão por doces e alimentos gordurosos. Para quem está controlando o peso, a melhor escolha é sempre o amargo, com 70% de cacau ou mais, consumido em pequenas porções e ocasionalmente.

4 - Preste atenção nos ingredientes

Produtos com outros itens, como castanhas e frutas secas, podem agregar vantagens nutricionais (fibras, proteínas e gorduras saudáveis). "Porém também podem somar calorias para quem está de olho no peso", lembra Toledo. Se for o caso, quanto menos ingredientes adicionados, melhor.