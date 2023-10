Brasil é o 8º país no mundo que mais faz buscas sobre vacina no Google

Dados mostram que o Brasil é um dos países do mundo que mais se importa com a questão da imunidade —ou que, pelo menos, procura se informar sobre o assunto. Um levantamento do Google Trends mostrou que estamos no Top 10 nas buscas sobre vacinas.

Desde que o Google começou a analisar o comportamento da população, em 2004, o Brasil ocupa a sétima posição entre os países que mais buscam informações sobre vacinas.

Nos últimos 12 meses, caímos uma posição e estamos em oitavo no quadro global.