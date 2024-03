Qual a diferença entre gripe e conjuntivite e quando não ir trabalhar?

A recomendação do Ministério da Saúde é evitar sair de casa durante o período de transmissão da doença e procurar ficar longe de aglomerações e ambientes fechados, mantendo os locais ventilados, mas quem trabalha e/ou estuda sabe que é difícil cumprir esse conselho.

Quanto mais o ambiente é fechado, maiores as chances de o vírus permanecer em suspensão e contaminar outras pessoas.

Pessoas sem complicações médicas podem se recuperar de gripes, mesmo fortes, em casa com repouso, hidratação e medicamentos para aliviar a dor e a febre. Sem necessidade de procurar um médico.

No entanto, no Brasil não há uma indicação clara para que os médicos afastem do trabalho os gripados, como acontece em países como a França. A indicação vai depender do paciente, do local de trabalho e da decisão clínica.

Como ocorre o ciclo de transmissão?

A transmissão da gripe ocorre por meio das secreções das vias respiratórias de uma pessoa contaminada ao falar, espirrar ou tossir.