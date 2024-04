Pode ficar pra sempre? Saiba o que fazer quando uma farpa entra no dedo

No médico, o tratamento é avaliado conforme a necessidade do paciente. Se houver inflamação e infecção, é necessário uso de anti-inflamatório e antibiótico, além da retirada do corpo estranho.

Antes do procedimento de extração, é feita uma limpeza na área do corpo onde está a farpa e pode ser preciso uso de anestesia. A retirada do material é feita com pinça, mas uma incisão com lâmina de bisturi também pode ser necessária para melhor visualização quando a farpa estiver profunda.

Intervenções cirúrgicas podem ocorrer, mas quando as farpas são muito grandes e desencadeiam lesões de alguma estrutura tecidual, como nervos, tendões e ligamentos.

Fontes: Rodrigo Barbosa, infectologista e médico da família; Mariana Ormay, dermatologista; Wendell Uguetto, cirurgião plástico