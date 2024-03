'Casamento às Cegas': o que os terapeutas fariam para melhorar o programa?

É por isso que frequentemente nos deparamos com casais que fazem um breve checklist daquilo que consideram relevante naquele momento e já avançam para o próximo passo de casar ou morar juntos, pulando várias etapas fundamentais à sobrevivência e à saúde do relacionamento.

"Como consequência, há a falta de compreensão das necessidades do parceiro ou a descoberta de diferenças irreconciliáveis apenas após o casamento. Também é comum que pessoas que construíram seus relacionamentos de forma 'apressada' convivam com a falta de confiança, ciúmes e conflitos, resultantes da ausência de uma base sólida no início do relacionamento", afirma o psicólogo.

'Casamento às Cegas Brasil': Karen e Valmir ficaram casados por duas semanas Imagem: Reprodução/Netflix

Apaixonar-se por outra pessoa sem conhecê-la pessoalmente pode realmente ser possível. Essa possibilidade é respaldada por várias teorias e pesquisas que apoiam a ideia de que o amor pode florescer na ausência de contato visual inicial, enfatizando a intimidade emocional, a compatibilidade de valores e a comunicação aberta. No entanto, a psicóloga Renata de Azevedo, especialista em terapia de casal e família pela UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro), ressalta que a atração física desempenha um papel importante no relacionamento amoroso.

Um casal que tem muito em comum, mas não possui química e tem pouca atração física, pode até querer ficar junto, já que se dão muito bem, mas a chance de o relacionamento não perdurar é grande, pois não se conectam fisicamente. Renata de Azevedo, psicóloga

Outro ponto levantado por Marina Vasconcellos, terapeuta familiar pela Unifesp (Universidade Federal de São Paulo), é que o fato de as pessoas saberem que estão sendo filmadas e observadas grande parte do tempo inviabiliza o agir espontâneo, natural.