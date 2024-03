Terapeutas de casais expõem questões mais recorrentes nos consultórios

Todos nós almejamos a sorte de um amor tranquilo. Mas assim como eternizado nos versos de Cazuza, os relacionamentos inevitavelmente transitam entre o céu e o inferno, esbarrando por vezes na monotonia.

Nos altos e baixos da jornada, muitos casais se veem diante de desafios que parecem insuperáveis. Comunicação falha, conflitos persistentes e falta de intimidade podem criar fissuras que parecem impossíveis de serem reparadas. Nesse cenário, a terapia de casal oferece uma luz no fim do túnel. Segundo um estudo publicado em 2011 no periódico Journal of Marital and Family Therapy, essa abordagem demonstra resultados positivos para aproximadamente 70% dos cônjuges que participam das sessões.

O engenheiro de materiais Gustavo Jordão, 40, inicialmente via a terapia como um tabu e resistiu por um tempo antes de aceitar a sugestão de sua então esposa. "Fui surpreendido positivamente, pois a terapeuta atuou como uma mediadora imparcial, mantendo a conversa em um nível diplomático. No final, identificamos que havia muitas incompatibilidades, o que culminou no divórcio. No entanto, o término foi conduzido de forma respeitosa graças à terapia", conta.