Almoço sem perigo: veja 6 dicas para a marmita não azedar no calor

1. Prepare o carboidrato do jeito básico

O arroz se mantêm bem quando feito de forma simples —sem ser misturado com cenoura, vagem, carne, frango ou outras coisas. Cozinhe com temperos básicos (como alho, cebola e sal) e não adicione ingredientes crus, que podem soltar água, facilitando a proliferação de bactérias.

2. Prefira menos caldo

Feijão com muito caldo tem mais risco de estragar, pois o excesso de água na comida facilita a proliferação de bactérias. Isso vale também para todos os preparos com excesso de molho. Se possível, evite ou leve o molho separado, em um potinho.

3. Deixe as frituras para outro momento

Além de serem carregadas de gordura, as frituras absorvem umidade, o que faz com que murchem e estraguem com mais facilidade, mesmo na marmita refrigerada. Prefira alimentos assados, cozidos ou refogados, que mantêm melhor a textura e a aparência dos ingredientes, especialmente quando comparados aos grelhados.