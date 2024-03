São quantos dias de atestado para dengue? Veja orientações para afastamento

O que determina o tempo do afastamento são os sinais, os sintomas, e não a doença. Se eu não estou bem por uma semana, vou ficar uma semana de repouso. Se no terceiro dia eu estou ótimo, pronto, vou ficar três dias -- é suficiente para o afastamento. Não há um prazo, já que a dengue não é uma doença que você tem que isolar a pessoa do seu convívio. Não é uma doença transmissível de pessoa a pessoa. Portanto, não há nenhuma recomendação específica de tempo de isolamento.

Renato Kfouri

Para Alexandre, por outro lado, o afastamento mínimo deve ser de sete dias, podendo ser prorrogado caso a doença não apresente sinais de melhora.

[São] no mínimo sete dias, a contar do início dos sintomas, porque eles tendem a melhorar bastante a partir do sétimo dia até o décimo. Como a gente reavalia esse paciente, pode deixar os sete dias ou prolongar para dez. Tem paciente que precisa ficar até 14 dias, por conta da intensidade dos sintomas, por conta de febre, dor no corpo e até mesmo, em alguns casos, necessidade de hidratação por mais tempo.

Precisa fazer o teste para pegar o atestado para dengue?

Não. De acordo com os especialistas, a observação dos sintomas é suficiente para o afastamento do trabalho.