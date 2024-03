Oi sumido! Colocar tremoço na sua dieta tem benefícios - e apenas um risco

4. Reduz o colesterol "ruim"

Outra evidência científica encontrada em diferentes estudos é que o tremoço combate o excesso de LDL, o colesterol "ruim", no sangue. Acredita-se que esse efeito pode estar ligado a uma alteração que ele provoca na forma como o fígado produz essa substância.

As fibras encontradas nesse alimento também têm ação benéfica nesse caso. Isso porque elas aumentam a excreção de ácidos biliares, ou seja, do fígado, fazendo com que o órgão remova colesterol do sangue para a síntese de novos ácidos.

5. Favorece o ganho de massa muscular

Esse benefício é oferecido pela quantidade de proteína no alimento. Essa característica também faz com ele estimule a formação de outros tecidos do corpo, como a cartilagem, e ajude no transporte de oxigênio pelo sangue. Por essa razão, o tremoço é uma ótima opção para os vegetarianos.

6. Combate o envelhecimento precoce

Aqui, a vantagem é explicada pela boa dose de antioxidantes, que combatem a ação danosa dos radicais livres. Em pequenas quantidades, esses essas moléculas instáveis são úteis para nossa saúde pois têm um papel importante nos processos normais de nossas células. Mas em grandes quantidades podem causar problemas e prejudicar o funcionamento celular —um processo conhecido como estresse oxidativo. Os antioxidantes, no caso, protegem nossas células neutralizando esses radicais livres.