Quer comer mais proteína? Veja 15 lanches para consumir ao longo do dia

"Vale lembrar que, mais importante do que consumi-la em todas as refeições, é consumir a quantidade ideal para o seu organismo ao longo do dia. Por isso o fracionamento desse consumo pode variar ao longo do dia, não necessariamente em todas as refeições", explica.

Apesar disso, o uso da proteína pode ser mais eficiente em determinados momentos. Segundo a nutróloga Maira Sampaio, estudos têm mostrado que iniciar a quebra do jejum com uma proteína pode melhorar a saciedade ao longo do dia, facilitando o processo de emagrecimento.

"Assim, seguindo essa mesma linha de raciocínio, pode ser importante ter uma fonte proteica nas principais refeições para evitar, além de sentir fome mais cedo, grandes picos glicêmicos, prevenindo doenças crônicas, como o diabetes tipo 2", explica a médica.

A necessidade ideal de proteínas diárias pode variar muito, sendo importante um cálculo personalizado com base no peso, na altura, no tipo de treino e no objetivo. Isso tudo pode ser calculado por um especialista em nutrição ou nutrologia.

Proteínas animais ou vegetais?

Proteínas animais, como carnes e ovos, terão todos os aminoácidos necessários para o corpo. Porém, é perfeitamente possível que uma pessoa vegetariana ou vegana tenha a quantidade de massa muscular adequada consumindo fontes de proteínas vegetais. Como?