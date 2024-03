Amigos de longa data contam como manter relações verdadeiras

Uma foi madrinha de casamento da outra e, após terem filhos, Leli se mudou para Belo Horizonte, onde mora até hoje. No entanto, isso não as impediu de manterem a tradição de passarem as férias juntas, agora com os filhos, que também são muito amigos.

"Considero seus filhos como meus sobrinhos de coração e agora usufruo da alegria de ser tia-avó postiça de seus lindos netos. Falamos praticamente todos os dias no celular. Quando perdi a minha mãe, ela foi espetacularmente presente, veio para São Paulo para passar uma semana em casa, me ajudando e consolando. Qualquer dúvida que eu tenho, qualquer decisão que preciso tomar, sempre peço seu conselho e trocamos ideias", diz Fernanda.

Qual o conselho para manter uma amizade tão duradoura? "Muito companheirismo, escuta, respeito, admiração, prontidão em ajudar no que for preciso, não importando hora nem lugar, e principalmente, muito amor", resume.

Em 2023, Fernanda e Leli completaram 45 anos de amizade e foram comemorar em Portugal. "A viagem foi um sonho! Ríamos o dia todo. Desejo que todos possam ter uma amizade assim. Amigos são tempero da vida e nossa família escolhida", afirma a administradora.

Quem também tem a sorte de ter amizades que são como família é a pedagoga Ione Yuki Ferreira, 53. Ela faz parte de um grupo de seis amigas que compartilham a vida desde os 15 anos. Algumas se conheceram no ensino médio, outras na faculdade, mas nenhuma fez o mesmo curso ou estudou na mesma classe. Aos poucos, perceberam outras afinidades e foram fortalecendo o vínculo.

Na adolescência, dividiram dúvidas, amores, desamores, alegrias, conquistas e descobertas. Os namorados foram se juntando e também se tornaram amigos. Hoje, duas estão casadas com os mesmos namorados da época, duas se divorciaram e duas se casaram com outros parceiros. Todas tiveram filhos, que também são amigos, e uma é madrinha do filho da outra. No meio do caminho, perderam a sétima integrante do grupo, vítima de câncer aos 42 anos.