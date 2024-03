Dor do parto é a pior que existe? Outras podem ser até mais torturantes

Os sintomas do glaucoma descompensado podem incluir visão embaçada, dores oculares intensas, halos ao redor das luzes, náuseas e vômitos. Além disso, o paciente pode experimentar uma rápida deterioração da visão central e periférica.

É crucial que o glaucoma seja diagnosticado precocemente e tratado adequadamente para evitar a progressão para estágios descompensados, que podem resultar em danos irreversíveis à visão.

Dá e passa

Em comum, dores renais e do glaucoma são contínuas, o que as torna ainda mais insuportáveis do que ter um bebê sem anestesia. Afinal, a dor do parto vem e passa. Além disso, a dor tem hora para acabar: quando o bebê nasce. As dores do parto são uma parte essencial do processo de dar à luz e estão associadas às contrações uterinas e à dilatação do colo do útero.

As dores do parto podem ser divididas em duas categorias principais: dores de trabalho de parto e dores de parto durante a fase de expulsão. Durante as contrações uterinas, a dor é geralmente descrita como intensa e cíclica, à medida que o útero se contrai para empurrar o bebê em direção ao canal de parto.

A dor de trabalho de parto é causada pela liberação de substâncias químicas chamadas prostaglandinas. Elas estimulam as contrações musculares.