Gastrite ou dor de estômago? Não confunda mais - há diferenças entre elas

Essa gastrite tem fundamentalmente duas causas: a primeira é a presença da bactéria Helicobacter pylori, presente em 95% das gastrites crônicas. Na maioria das vezes, a H pylori é adquirida durante a infância e, após sua instalação no estômago, promove uma gastrite crônica e assim permanece por toda a vida sem provocar sintomas relevantes. Uma parcela pequena dos portadores de gastrite crônica pode evoluir para formas mais graves com atrofia da mucosa.

Essa bactéria leva a destruição da proteção da mucosa do estômago, fazendo com que o ácido produzido pelo órgão agrida continuamente a mucosa, podendo evoluir para um quadro mais avançado, dito gastrite atrófica. Caso o paciente tenha a bactéria e consiga eliminá-la por meio do tratamento, antes do aparecimento das formas mais graves, em praticamente todos os casos a cura é completa e a chance de contrair novamente a H pylori é muito pequena. Isso ocorre porque o próprio organismo cria anticorpos e não permite que a bactéria se instale novamente no estômago.

O Helicobacter pylori é considerado pela OMS (Organização Mundial de Saúde) um agente causador de câncer do estômago tipo 1. Isso significa que está comprovado que quem tem H pylori tem um risco maior de ter câncer do estômago, do que quem não tem. O risco é pequeno, mas ele existe.

A outra causa de inflamação crônica no estômago é a gastrite autoimune, que normalmente afeta mulheres com problemas de tireoide e provoca atrofia numa parte do estômago, que produz o ácido clorídrico. O especialista salienta que, se não diagnosticada adequadamente, o paciente pode desenvolver um quadro de anemia, por falta da vitamina B12, que não é absorvida pelo estômago, devido a atrofia. Nesta situação, os pacientes têm que fazer reposição da vitamina B12 durante a vida inteira.

Gastrite medicamentosa

Esse tipo de gastrite se dá pelo uso de medicamentos tóxicos para o estômago, causando a inflamação na mucosa. A gastrite medicamentosa por uso de anti-inflamatórios pode evoluir com sangramento, às vezes em grande quantidade e de difícil controle, o que pode colocar o paciente em risco. O uso do anti-inflamatório é perigoso. Esse tipo de gastrite também pode ser tratada apenas com a suspensão do uso do medicamento causador da inflamação.