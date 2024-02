5 atitudes que são mais importantes para sua saúde do que você imagina

"Todo mundo sabe que é importante passar o fio dental, mas nem todo mundo usa. Parece uma ação que exige muito esforço, mas é algo fácil de incorporar na rotina se você criar o hábito", diz Sley Tanigawa Guimarães.

Mas, como fazer algo que parece tão simples se tornar um hábito?

A médica cita o exemplo do pesquisador B. J. Foog, da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, que usou a teoria dos micro-hábitos para incluir o costume de passar o fio dental na rotina.

Criar um hábito é diferente da atenção plena. O hábito é algo que a pessoa faz no piloto automático. Ele queria criar o hábito automático de pegar um pedaço de fio dental e passar em um dente. Mas teria que ser um micro-hábito porque, se fosse algo que tomasse mais tempo ou desse mais trabalho, ele não faria. O micro-hábito que ele se propôs foi cortar um pedaço de fio dental e passar em um único dente por dia até que isso se tornasse de fato uma rotina.

B. J. Foog, pesquisador da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos

Ao escolher um micro-hábito para tentar incorporá-lo à sua vida, o ideal é fazê-lo com algo que se esteja acostumado a fazer. No caso do fio dental, o micro-hábito pode ser incorporado logo após a escovação, que as pessoas já fazem.