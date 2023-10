Você sabe passar fio dental? Aprenda jeito certo e a importância do hábito

"Com esses quatro dedos, é possível criar curvaturas no fio dental, permitindo que ele envolva o dente nas áreas interdentais que têm uma forma arredondada. Dessa forma, o fio dental se adapta melhor aos contornos dos dentes para uma limpeza eficaz", ensina Maria Mônica Studart, doutora em odontologia pela Unesp (Universidade Estadual Paulista) e professora de periodontia da UFC (Universidade Federal do Ceará).

Todos os tipos de fio dental são eficazes na limpeza dos dentes, mas a escolha depende da estrutura dental, facilidade de uso e preferência pessoal.

"Pessoas com espaços mais apertados entre os dentes, por exemplo, podem optar por fios mais finos. Há somente algumas situações específicas que exigem tipos especiais de fio dental, como a versão com uma parte mais rígida, conhecido como 'passa-fio'. Ele é útil em casos como aparelhos ortodônticos, onde o arco dificulta a passagem do fio dental comum entre os dentes", indica Studart.

Quanto ao momento ideal, não há uma regra definida sobre se o fio dental deve ser usado antes ou depois da escovação.

"A ordem de uso não interfere na qualidade da limpeza. O importante é realmente incluir na sua rotina. Passar o fio dental antes ou após a escovação é uma opção pessoal. É recomendado que ele seja passado, pelo menos, uma vez ao dia e de preferência, antes de dormir", complementa Maria Paula Carvalho.

Dicas para tornar a limpeza com fio dental um hábito

"A limpeza dentária com o uso do fio dental é mais demorada e às vezes as pessoas podem ficar mais tímidas ao realizar o procedimento em banheiros públicos. É mais comum ver pessoas fazendo apenas a escovação", diz Lidiany Rodrigues, especialista em cariologia e também professora da UFC.