Surto de covid: devo tomar a vacina? Em que fase está a vacinação?

Festas de Natal e Réveillon, férias, Carnaval. A transição de ano marcada por aglomerações veio acompanhada do aumento de casos de covid-19 no Brasil. De 1º de janeiro a 17 de fevereiro, 241.640 novos casos foram notificados, além de 1.325 óbitos registrados, segundo o último informe do Ministério da Saúde.

A alta de infecções pelo coronavírus ocorre em meio a uma nova onda de dengue no país, que causou 122 mortes no mesmo período. Quando comparadas, a covid-19 matou 10,8 vezes mais do que a dengue até o momento.

Em decorrência do novo surto, o órgão fez um alerta esta semana para que os brasileiros mantenham a vacinação contra a doença em dia.