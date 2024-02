Casos de covid aumentam após o Carnaval: é hora de voltar a usar máscara?

Pessoas com sintomas respiratórios , ainda que sem confirmação para covid, por um período de cinco dias;

, ainda que sem confirmação para covid, por um período de cinco dias; Pessoas com risco de desenvolver quadros mais grave de covid: idosos, gestantes e pacientes imunossuprimidos;

idosos, gestantes e pacientes imunossuprimidos; Pessoas não vacinadas ou com esquema vacinal incompleto.

A infectologista Raquel Stucchi, professora associada de infectologia na Unicamp, diz que a alta dos casos era esperada após festas e aglomerações do último feriado, mas alerta para o número de mortes pela doença neste ano —cerca de 200 óbitos por semana.

"Temos menos pessoas internadas, mesmo agora com essa explosão de casos. Mas este ano já tivemos um número expressivo de mortes, que normalmente se concentram nas pessoas com um grupo de risco para doença grave", diz a especialista. "Eles deveriam continuar usando máscara em ambientes fechados, principalmente neste momento agora."

O uso de máscara também é aconselhado para pessoas que estão em contato direto com pessoas com risco de desenvolver quadros mais graves de covid-19, diz a infectologista Rosana Richtmann, do Instituto de Infectologia Emílio Ribas.

"Uma pessoa jovem e saudável, e que mora com alguém que pode ser mais vulnerável à covid, pode usar máscara em ambientes com aglomeração ou no transporte público para evitar levar o vírus para casa. Apesar de não ser obrigatório, hoje é uma questão individual de evitar transmissão para pessoas que podem ter quadros mais graves", diz.

Ela afirma que as novas subvariantes da covid em circulação, variações da ômicron, têm como característica o alto potencial de transmissão. Por isso, é importante o uso de máscaras já nos primeiros sintomas gripais e respiratórios.