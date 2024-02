Surto de casos de covid: quantos dias devo ficar em casa após infecção?

As recomendações atuais orientam:

Uso de máscara e isolamento imediatamente após os primeiros sintomas respiratórios;

após os primeiros sintomas respiratórios; No 5º dia completo desde o início dos sintomas, realizar novo teste. Em caso negativo, o paciente estaria liberado do isolamento. Em caso negativo, esperar mais dois dias;

Em caso negativo, o paciente estaria liberado do isolamento. Em caso negativo, esperar mais dois dias; No 7º dia de início dos sintomas, se não houver febre por pelo menos 24 horas ou sintomas respiratórios, pode deixar o isolamento. Nesse caso, não é necessário realizar um novo teste;

Nesse caso, não é necessário realizar um novo teste; O tempo máximo de isolamento (10 dias) é recomendado para pessoas que continuem com sintomas respiratórios ou febre no 7º dia após o início dos sintomas.

"Em cinco dias após o início dos sintomas, seria interessante refazer o teste. Se ela for aguardar uma semana, ela não precisa do teste, desde que esteja assintomática", orienta Richtmann.

"Ou seja, o quinto dia do início dos sintomas, se a pessoa estiver assintomática e principalmente se ela tiver um teste negativo, ela estará liberada do isolamento. Na prática, sugerimos que essa pessoa fique pelo menos sete dias afastada do contato com outras pessoas, principalmente as mais vulneráveis", diz.

O pico de transmissão são os primeiros cinco dias. Por isso a infectologista reforça o uso da máscara a partir do primeiro sinal da infecção. "Esses são os dias mais importantes do ponto de vista de transmissão. Na minha opinião, o mais agravante é o período antes do diagnóstico, que faz espalhar o vírus", alerta.

"Uma pessoa com qualquer sintoma respiratório, independente de ser covid, influenza ou qualquer outro vírus, deveria, no mínimo, usar máscara e, de preferência, não sair para expor as outras pessoas —seria importante deixar de ir para academia, deixar de pegar transporte público e deixar de trabalhar presencialmente, se for possível", explica Richtmann.