Cardiologista de Faustão explica por que transplante durou apenas 2h30

Fausto Silva, 73, completa um mês com o novo coração. O transplante aconteceu no dia 27 de agosto, no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, após agravamento de um quadro de insuficiência cardíaca.

À época, no entanto, um detalhe chamou a atenção do público: o tempo de duração da cirurgia. De acordo com boletim médico divulgado naquele dia, o procedimento durou cerca de 2h30 e foi "realizado com sucesso".

Em entrevista exclusiva a Splash, o médico Fernando Bacal, cardiologista do apresentador, explicou que o tempo do transplante realizado no comunicador é mais comum do que as pessoas imaginam.