Você provavelmente come pouca fibra: veja porção ideal e como consumi-la

Presentes em verduras, hortaliças, frutas, grãos integrais, leguminosas, nozes e sementes, as fibras são muito importantes para o nosso organismo e contribuem para a manutenção do peso saudável. Além de essenciais para o bom funcionamento do intestino, essas substâncias oferecem benefícios como: